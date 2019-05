E' morto Niki Lauda

Niki Lauda morto - addio al pilota diventato leggenda della Formula 1 : Il mondo dello sport su motori e in particolare quello della Formula 1 piange Niki Lauda. Il pilota austriaco, classe 1949, è morto in una clinica svizzera il 20 maggio come ha fatto sapere la famiglia ai media. Vincitore del campionato nel 1975 e 1977 su Ferrari e, dopo un primo ritiro, nel 1984 su McLaren-TAG, Lauda resterà per sempre nella memoria dei tifosi per la straordinaria forza di volontà in seguito a uno spaventoso incidente in pista ...