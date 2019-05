Diffamazione | pronta la legge contro le liti temerarie Di Nicola M5s | “I potenti che

ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2019) “Ricordo ancora gli occhi di mio figlio che guarda il telegiornale e mi dice: ‘papà, ora ci portano via la la casa’”. Era il 1996, il giornalista Primo Dia metà degli anni Novanta aveva raccontato su L’Espresso la storia della casa di D’Alema, che pensò bene di querelarlo per “violazione della privacy”, chiedendogli danni per un miliardo di lire. La querela fu poi ritirata, come tutte le altre. Dopo 45 anni il giornalista è ancora incensurato e come senatore M5S sta portando a casa un risultato importante per la libertà di stampa: dopo 20 anni di inutili tentativi in Parlamento, la sua proposta diper introdurre nell’ordinamento italiano l’istituto della “querela temeraria” sta andando in porto. Il testo (scarica) è stato presentato a ottobre dell’anno scorso e incardinato in Commissione Giustizia, dove sono state fatte le audizioni e attende gli emendamenti ...

