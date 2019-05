Cucchi,Arma e Difesa:"Noi parte civile"

fattoquotidiano : #Cucchi Trenta dà l’ok: “L’Arma parte civile' [LEGGI - LaPresse_news : Caso Cucchi, Arma e Difesa parti civili nel processo depistaggi. Ilaria: 'Per la prima volta volta sono al nostro f… - primaopoitorna : RT @FQLive: #ULTIMORA #CUCCHI ARMA E DIFESA CHIEDONO DI ESSERE PARTI CIVILI AL PROCESSO PER IL DEPISTAGGIO -

L'dei Carabinieri e il ministero dellahanno presentato istanza per costituirsial processo per i depistaggi nel caso della morte di Stefano,che vede coinvolti 8 carabinieri, tra cui anche ufficiali. Sull'istanza il Gup si è riservato di decidere. Ilariaal termine dell'udienza preliminare ha detto: "Dopo 10 anni è una giornata significativa e sono davvero emozionata per la decisione dell'di volersi costituire. E' una cosa senza precedenti".(Di martedì 21 maggio 2019)