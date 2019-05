Atelier Lulua | The Scion of Arland - recensione

eurogamer

(Di martedì 21 maggio 2019) Che questo genere di titoli non puntino al grande pubblico è cosa assodata; eppure, glidi Gust hanno abbondantemente superato il proprio ventennale senza mostrare tentennamenti.: Theofprende luogo svariati anni dopoMeruru: The Apprentice ofe vede come protagonista Elmerulia Frixell, comunemente chiamatae figlia dell'alchimista Rorolina Frixell; gli appassionati della saga riconosceranno la madre come il personaggio principale diRorona: The Alchemist of, primo titolo della serieripubblicato recentemente in versione DX su PlayStation 4, Nintendo Switch e Steam.Per quanto confusionarie possano essere nomenclature, parentele e cronologie e per quanto particolari e ibridi siano questi giochi per genere di contenuto proposto, i neofiti curiosi potranno tirare un sospiro di sollievo:: The...

