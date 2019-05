Atac | multe in aumento del 44% | ad aprile elevate 19mila contravvenzioni

romadailynews

(Di martedì 21 maggio 2019) Roma – “Proseguono i risultati positivi dinella lotta all’evasione tariffaria. Ad2019 l’azienda ha controllato 316.317 passeggeri, il 30% in piu’ rispetto allo stesso mese del 2018 ed ha elevato quasi 19 mila(18.974), il 32% in piu’ rispetto allo stesso mese del 2018. Cio’ significa che, in media, sono stati controllati ogni giorno oltre 10 mila passeggeri. Lo scrive in una nota l’ufficio stampa di. I risultati diconfermano il trend di miglioramento che prosegue ormai da diversi mesi. In particolare, nei primi quattro mesi del 2019 sono stati controllati oltre 1 milione e 200 mila passeggeri, il 27% in piu’ rispetto allo stesso periodo del 2018, e sono stateoltre 77 mila, il 44% in piu’ rispetto al primo quadrimestre dell’anno scorso. Anche sul versante dei pagamenti dei ...

