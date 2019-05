Acri | Francesco Profumo eletto presidente all’unanimità Sostituisce Giuseppe Guzzetti

ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2019) L’assemblea dell’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa () haall’unanimità, ex ministro dell’Istruzione del governo Monti edella Compagnia di San Paolo, come suo nuovo. Insieme alla presidenza, fino ad oggi rappresentata da, in carica dal 2000, è stato rinnovato anche il Consiglio di amministrazione per il triennio 2019-2021 che, con il coinvolgimento delle Consulte territoriali di Fondazioni, dovrà individuare nella prossima seduta, attesa per la prima metà del mese di giugno, i membri del Comitato esecutivo e i vicepresidenti dell’Associazione. “Sono molto orgoglioso dell’incarico affidatomi e ringrazioper la fiducia – ha dichiarato ildella Compagnia di San Paolo – Un ringraziamento speciale va alche con la sua ...

