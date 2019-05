Uccide il padre dopo una lite | Era squilibrato e violento

ilgiornale

(Di lunedì 20 maggio 2019) Stefano Vladovich Fatale una coltellata, lui aveva denunce per violenze. La 19enne confessa in lacrime: ipotesi legittima difesa Roma -ilcon una coltellata. Picchiata fin da piccola, Deborah, 19 anni, non ci ha visto più. Ieri, all'ennesimaviolenta fra l'uomo, Lorenzo Sciacquatori, e la madre Antonietta, afferra un coltellino e lo colpisce dritto alla nuca. Un solo colpo sopra la cervicale tanto da ferirlo gravemente. Trasportato in ospedale, l'uomo muore poco. Patricidio alle case popolari della cittadina lungo la via Salaria, alle porte di Roma. Sembrava un litigio come tanti per la famiglia Sciacquatori: cominciato all'alba e finito, però, in un lago di sangue sull'androne di una palazzina in via Aldo Moro 2. La vittima, 42 anni, un passato da pugile e un presente fatto di sala giochi, alcol, droga ed estorsioni. Moglie e figlia lo denunciano ai ...

