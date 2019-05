Scuola | decreto Miur per 6679 posti Scienze Formazione Primaria | la suddivisione per

Pubblicato il decreto per il Concorso Ordinario Docenti Scuola dell'infanzia e la primaria : E' stato Pubblicato nella giornata di martedì 7 maggio 2019 il decreto legislativo ufficiale per il Concorso Docenti relativo alla scuola primaria e dell'infanzia. Entro un mese dalla pubblicazione del decreto verrà reso noto anche il Bando di Concorso Docenti 2019 che ufficializzerà il Concorso per l'assunzione di più di 66000 Docenti della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e dell'infanzia. Un Maxi Concorso che permetterà a ...

Concorso Scuola infanzia primaria : il decreto è in Gazzetta : Sulla Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2019 è stato pubblicato il decreto ministeriale per il Concorso ordinario rivolto ai docenti della scuola primaria e dell’infanzia. Il prossimo passaggio è l’uscita del bando nel quale verrà specificato chi potrà partecipare ed entro quanto tempo si potrà presentare la domanda attraverso Istanze on line. Il Concorso mette a bando le cattedre su posto comune e su posto di sostegno. I titoli e i ...

Scuola - decreto Miur sui costi di accesso agli atti : Il Ministero dell’Istruzione ha provveduto a pubblicare un decreto contenente il “Regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione, per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e documenti, richiesti a seguito dell’esercizio del diritto di accesso nell’ambito dei procedimenti di competenza del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca ai sensi dell’art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. ...

Scuola - aggiornamento GaE : perché occorre impugnare il Decreto - ecco le parole dell’avvocato Miceli : In un post pubblicato su Facebook, l’avvocato Walter Miceli ha spiegato il perché sia importante impugnare con un nuovo ricorso il recente Decreto Ministeriale riguardante l’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento, visto che ‘contiene autonomi punti lesivi della posizione dei ricorrenti ivi inseriti con riserva in quanto prevede che i diplomati magistrale che saranno destinatari di sentenze di merito sfavorevoli non ...

Scuola - aggiornamento GaE : perché occorre impugnare il Decreto - ecco le parole dell’avvocato Miceli : In un post pubblicato su Facebook, l’avvocato Walter Miceli ha spiegato il perché sia importante impugnare con un nuovo ricorso il recente Decreto Ministeriale riguardante l’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento, visto che ‘contiene autonomi punti lesivi della posizione dei ricorrenti ivi inseriti con riserva in quanto prevede che i diplomati magistrale che saranno destinatari di sentenze di merito sfavorevoli non ...

Scuola - OK CSPI su bozza decreto aggiornamento GaE ma necessita fase transitoria per precari storici : Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, come ampiamente prevedibile, ha espresso parere favorevole in merito alla bozza del decreto riguardante l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il prossimo triennio 2019/2021. Tuttavia, il CSPI ha evidenziato la necessità di attuare una fase transitoria per stabilizzare i precari ‘storici’ che possiedono più di 36 mesi di servizio. CSPI, parere favorevole su bozza ...

Scuola : Anief - decreto aggiornamento GaE è questione di giorni : Roma, 18 apr. (Labitalia) - "Dopo cinque anni di attesa, la pubblicazione del decreto Miur di aggio[...]