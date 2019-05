Noemi non è più in pericolo di vita | «È sveglia e cosciente | respira e mangia da sola»

La piccola Noemi non è più in pericolo di vita : «È sveglia e cosciente - respira da sola» : Buone notizie dall'ospedale Santobono di Napoli per la piccola Noemi, ferita in piazza Nazionale nel capoluogo partenopeo in un agguato lo scorso 3 maggio: secondo quanto annunciato dal...

Il papà di Noemi dichiara : 'Non lascio Napoli - devono andarsene i camorristi' : Dopo giorni di preoccupazione e di paura, i genitori di Noemi possono iniziare a tirare un sospiro di sollievo. La piccola, vittima involontaria di agguato mafioso, è cosciente e sveglia. Nonostante abbia ancora bisogno di una macchina per l'ossigeno, il papà parla di un vero e proprio miracolo per la salvezza della sua bambina. Nonostante le indagini proseguono, il genitore ha dichiarato di non voler vendetta o allontanarsi da Napoli. Piuttosto ...

Noemi - parla il papà : “Non lasciamo Napoli - vadano via i camorristi” : Il padre della piccola gravemente ferita nella sparatoria dello scorso 3 maggio: "Quell’uomo ha ferito anche lo Stato e ci auguriamo sia condannato dalla giustizia al massimo della pena". “Noi Napoli non la lasciamo. Sono i camorristi che devono andarsene da questa città bellissima”. A dirlo, in un’intervista al Corriere della Sera, è il padre di Noemi, la bambina di 4 anni rimasta gravemente ferita per errore nell’agguato di piazza ...

Noemi - il padre rompe il silenzio : «Mia figlia respira da sola - ma non ha ancora parlato» : Fabio Staiano, papà di Noemi, la bambina di quattro anni ferita il 3 maggio scorso durante una sparatoria in piazza Nazionale a Napoli, rompe il silenzio. Soltanto oggi il primo, vero segnale...

L'appello del papà di Noemi : "Le cure sono costose. Lo Stato non ci abbandoni" : “Non lasciateci soli quando nostra figlia uscirà”. Fabio Esposito è il papà di Noemi, la bimba di quattro anni rimasta ferita in una sparatoria a Napoli. Dopo diversi giorni, in cui i medici dichiaravano gravissime le sue condizioni, la piccola ha riaperto gli occhi. La strada per la guarigione è però ancora lunga, per questo, sulle pagine del Mattino, l’uomo lancia un appello. Noemi ...

Noemi - post choc su Facebook : «Chi ha sparato non lo ha fatto apposta - poteva succedere a qualsiasi napoletano» : La città di Napoli si è stretta attorno alla piccola Noemi, la bambina rimasta ferita durante una sparatoria, ma su Facebook qualcuno non perde l'occasione per lanciare provocazioni...

Napoli - parla l’accusato della sparatoria che ha ferito Noemi : “Non c’entro niente”. Di Maio in visita alla bambina : “Non c’entro niente con questo fatto”. Sono le parole che Armando Del Re, l’uomo accusato di avere compiuto l’agguato in piazza Nazionale a Napoli nel quale è rimasta ferita la piccola Noemi, ha pronunciato durante l’udienza di convalida del fermo davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena, Buccino Grimaldi. Sarà Grimaldi, lunedì, a decidere se convalidare o meno il fermo ...

Arrestato lo sparatore di Napoli - è un trafficante. Intanto Noemi migliora - si è svegliata - ma non è fuori pericolo : 'Ora respira da sola' dicono i medici dell'ospedale Santobono ma 'la prognosi resta riservata'. La piccola di 4 anni è rimasta vittima incolpevole di una sparatoria lo scorso 3 maggio. Catturato l'...