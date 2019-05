Nanni Balestrini è morto e noi vogliamo tutto

Morto lo scrittore Nanni Balestrini - protagonista del Gruppo 63 : È Morto Nanni Balestrini , 83 anni, scrittore , curatore di antologie ed esponente della Neoavanguardia. A darne notizia con un post su Facebook è la casa editrice DeriveApprodi. “È con tristezza e dolore - si legge - che informiamo della scomparsa di Nanni Balestrini . Una scomparsa, non solo per noi, incolmabile”.Poeta, scrittore , artista e saggista era nato a Milano il 2 luglio 1935. Ha contribuito alla nascita ...

Morto lo scrittore Nanni Balestrini : 11.19 E' Morto a 83 anni a Roma, dopo una breve malattia, lo scrittore Nanni Balestrini, tra i protagonisti negli anni Sessanta della neoavanguardia e precursore e poi componente del Gruppo 63. Balestrini ha fondato e diretto riviste, scritto poesia e romanzi di successo, tra i quali spicca "Vogliamo tutto" (1971). Rischiò l'arresto in quanto amico di Toni Negri e altri personaggi vicini all'eversione, ma fuggì per 5 anni in Francia, prima ...