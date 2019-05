Monterotondo | studentessa modello uccide il padre violento per difendere madre e nonna

Blastingnews

(Di lunedì 20 maggio 2019) Lei è unadi un liceo artistico, prossima alla maturità, ed è stata selezionata a gennaio per le Olimpiadi di Filosofia. Oltre ciò, è appassionata di pugilato e tira di boxe nel garage di casa, proprio come suoche però ha ucciso ieri pere anche se stessa dall'ennesima aggressione del genitore. Deborah Sciacquatori, a 19 anni si trova agli arresti domiciliari nell'abitazione familiare diScalo, paese alle porte di Roma, per l'omicidio volontario del, Lorenzo Sciacquatori, 41 anni, ex pugile, un uomo, reso ancora più aggressivo dall'uso di alcol e droga. Alla ragazza potrebbe essere concessa la legittima difesa....