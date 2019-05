Maltempo Piemonte | troppo freddo | manca il nettare per le api

Maltempo Piemonte - frana di Mergozzo : resta chiusa la strada provinciale : resta chiusa la strada provinciale 166 tra le frazioni di Aldo e Candoglia a Mergozzo (Vco). Dopo la frana caduta pochi giorni fa c’è stato stamani un sopralluogo dei tecnici provinciali e regionali, assieme al sindaco di Mergozzo, Paolo Tonietti, al vicepresidente della Provincia, Rino Porini e al vicepresidente della Regione, Aldo Reschigna. I tempi necessari per consentire la riapertura della strada provinciale saranno lunghi e quindi ...

Maltempo : grandinate disastrose nella notte al nord dal Piemonte al Veneto : Come ampiamente previsto nel nostro ultimo editoriale pubblicato ieri, l'impatto dell'aria fredda artica sulla nostra penisola non ha avuto piacevoli conseguenze. I contrasti termici troppo accesi,...

Allerta Meteo : Maltempo in arrivo su Piemonte - Lombardia e Sardegna con forti raffiche di burrasca : Un impulso perturbato di origine nord-atlantica tende ad attraversare la Francia e ad interessare nella giornata di oggi i settori alpini dell’Italia, apportando venti intensi dai quadranti settentrionali specialmente in Piemonte e Lombardia, in estensione alla Sardegna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione ...

Maltempo Piemonte : situazione meteo in miglioramento - resta il rischio valanghe : situazione meteo in miglioramento il Piemonte, dopo le piogge degli ultimi giorni: la perturbazione che nelle ultime ore ha portato rovesci e temporali, anche di forte intensità, sta lasciando la regione. Arpa Piemonte prevede una progressiva attenuazione dei fenomeni e un graduale miglioramento grazie all’instaurarsi delle condizioni di foehn nelle vallate alpine. La pioggia ha determinato un innalzamento dei corsi d’acqua, ...

Maltempo in Piemonte : ombrelli aperti in centro a Torino [GALLERY] : Come previsto, sia dall’allerta della Protezione Civile che dall’avviso di Arpa Piemonte, la risalita di una depressione dalle coste algerine fino al Mar Ligure ha provocato un marcato peggioramento del tempo nella regione: nella gallery le foto dal centro di Torino. Il Maltempo ha determinato anche un netto calo delle temperature massime diurne. Secondo Arpa, la vasta saccatura atlantica presente sull’Europa occidentale ...

E' allerta Maltempo sul Piemonte : TORINO, 22 APR - allerta gialla per precipitazioni intense sul Piemonte. L'ha emanata per la giornata di domani l'Arpa, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, che prevede piogge intense, ...

Maltempo - Alpi sommerse di neve : 4 metri in Piemonte - strade interrotte e passi chiusi in Trentino Alto Adige : Tanti centimetri di neve fresca si sono accumulati nelle scorse ore sulle Alpi: nella scorsa notte è caduto oltre un metro di neve nella Provincia di Bolzano. In Val d’Ultimo, ai Pian dei Cavalli, si registrano 135 cm di neve fresca che si aggiungono a quelli caduti in precedenza. Il manto nevoso raggiunge i circa 2 metri di spessore. A Obereggen, sulle Dolomiti, sono caduti 70 cm, 85 cm nella zona est delle Dolomiti. Si segnalano disagi ...

Maltempo Piemonte : pericolo valanghe - chiusa la SS33 “Del Sempione” : Prosegue l’impegno di Anas per fronteggiare l’emergenza Maltempo che sta interessando la regione con nevicate abbondanti in particolare lungo le tratte di montagna. A causa del pericolo di valanghe che potrebbero interessare la sede stradale, la statale 33 “del Sempione” e’ chiusa al traffico in via precauzionale all’altezza di Trasquera (VCO), al km 140, e fino al confine di Stato con la Svizzera. Il ...

Maltempo - Nord Italia flagellato : 200mm di pioggia in Piemonte e Toscana - Alpi sommerse di neve [FOTO LIVE] : L’ondata di Maltempo che sta colpendo l’Italia si è accanita, esattamente come previsto, sulle Regioni del Nord con piogge torrenziali tra Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia e alta Toscana. Ha iniziato a piovere anche al Nord/Est, con nevicate sui rilievi oltre i 1.200 metri. La quota neve è in calo e in serata piomberà fino a 800 metri sia sulle Alpi che sull’Appennino settentrionale: intanto soffia lo scirocco ...

Maltempo e intense nevicate sulle Alpi : mezzi bloccati in Trentino - un metro di neve in Piemonte : Una profonda saccatura nord-atlantica sta portando piogge sulle regioni settentrionali, specie sulla Liguria e sui settori settentrionali di Piemonte e Lombardia, e nevicate via via più diffuse sui settori Alpini. La perturbazione insisterà, con fenomeni localmente intensi al nord ed al centro, specie sulle regioni tirreniche, estendendosi poi a Sicilia e Calabria. Si avrà inoltre un deciso rinforzo dei venti dai quadranti meridionali. Sulla ...