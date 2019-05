Maltempo Bologna | allagamenti a Crespellano | chiuso asilo nido di Valsamoggia

Maltempo Bologna - allagamenti a Valsamoggia : situazione critica a Crespellano : Maltempo – Le abbondanti piogge del pomeriggio hanno colpito ancora la provincia di Bologna, in particolare il territorio di Valsamoggia. Come annunciato anche dal sindaco Daniele Ruscigno su Facebook, e’ esondato il torrente Rio, l’acqua ha interessato il centro del paese di Crespellano e alcune vie limitrofe. “Raccomandiamo a tutta la popolazione – ha scritto il primo cittadino – di prestare la massima ...

Maltempo : alberi caduti e allagamenti a Bologna : Strade interrotte, alberi caduti e allagamenti: sono le conseguenze del Maltempo e delle piogge che per tutta la giornata hanno colpito Bologna e provincia. Vigili del Fuoco e Polizia Locale hanno svolto decine di interventi, soprattutto nella zona collinare della citta’, dove molte strade sono diventate impraticabili a causa dell’acqua. Tra le situazioni piu’ critiche, quella che si e’ verificata in via Toscana, tra via ...

Maltempo : strada interrotta a Bologna per smottamento : Un tratto di via Alberto Mario, al confine fra Bologna e San Lazzaro di Savena, è’parzialmente interrotto a causa di uno smottamento del terreno dovuto probabilmente a una piccola fuoriuscita di acqua dal vicino torrente Savena, in piena per le piogge degli ultimi giorni. Il movimento franoso si e’ verificato in mattinata e ha eroso parte della strada, senza conseguenze per le abitazioni della zona. Sono intervenute due squadre dei ...

Maltempo : allerta rossa in Emilia Romagna - esonda il Savio. Treni interrotti tra Bologna e Rimini : Paura in provincia di Cesena, evacuate alcune abitazioni anche in provincia di Modena. Tempo instabile per tutta la settimana. E in Veneto, nel Bellunese, è rischio frana

Maltempo Bologna : “Norma non al passo con i tempi” : L’attuale normativa “per accedere, in caso di calamita’, ai contributi e agli sgravi fiscali previsti dal Fondo di Solidarieta’ Nazionale non e’ piu’ al passo coi tempi”. E’ quanto segnala, in una nota, il presidente di Confagricoltura Bologna, Guglielmo Garagnani, alla luce dei “recenti cambiamenti climatici che sono sotto gli occhi di tutti e stanno avendo pesanti ripercussioni sulle ...

Maltempo e freddo : a Bologna riscaldamenti accesi fino al 20 maggio : A Bologna gli impianti di riscaldamento potranno restare accesi, facoltativamente, fino al 20 maggio: lo rende noto il Comune. “A fronte delle temperature minime esterne, inferiori alla media stagionale, e delle numerose richieste arrivate all’Amministrazione da parte di cittadini che lamentano disagio nelle ore piu’ fredde della giornata, e considerato che l’obiettivo primario e’ tutelare la salute delle fasce ...

Maltempo Emilia-Romagna - il Savio esonda a Cesena : 2 persone soccorse - sospesa la linea Bologna-Rimini [FOTO e VIDEO] : Il fiume Savio è esondato nella notte nel Cesenate, in particolare nella zona di via Pontescolle. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per trarre in salvo un’anziana insieme alla badante: la loro casa era rimasta isolata. La polizia municipale ha chiuso al traffico il Ponte Nuovo dirottando la circolazione sul Ponte Vecchio, con conseguenti disagi. Vigili del fuoco e protezione civile stanno monitorando soprattutto le zone di ...

Maltempo Modena - allerta piena Secchia e Panaro. Interrotta linea ferroviaria Bologna-Rimini : allerta Maltempo nel Modenese dove preoccupa la piena dei fiumi Secchia e Panaro e del torrente Tiepido. Per motivi precauzionali la popolazione è invitata a portarsi ai piani alti delle abitazioni. Imposto inoltre il divieto di transito su diversi ponti. Interrotta la linea ferroviaria Bologna-Rimini tra Forlì e Cesena.Continua a leggere

Maltempo Emilia-Romagna : piena del Savio a Cesena - sospesa la linea Bologna-Rimini [FOTO e VIDEO] : La circolazione ferroviaria è ferma dalle 07:50 di questa mattina sulla linea Bologna–Rimini, tra Cesena e Forlì, a causa del Maltempo: la misura è stata presa in via precauzionale in seguito alla piena del Savio che sta lambendo i binari che corrono su un ponte, quasi completamente sommerso dall’acqua. sospesa la circolazione per treni a lunga percorrenza e regionali. La piena del Savio a Cesena [VIDEO] L'articolo Maltempo ...

Maltempo Bologna : allagamenti e auto bloccate - evacuazioni a Pianoro : I carabinieri del comando provinciale di Bologna stanno prestando assistenza e soccorso alla popolazione, colpita dall’ondata di Maltempo che, nelle ultime ore, si è abbattuta sul territorio, dove è in vigore l’allerta meteo della Protezione Civile. I carabinieri sono intervenuti a San Lazzaro di Savena, in via Maestri del Lavoro e via Castiglia, per prestare soccorso agli automobilisti in transito su un tratto stradale allagato in ...