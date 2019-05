Malgioglio litiga con la De André Barbara d’Urso | “Chiedi scusa!”

lanostratv

(Di martedì 21 maggio 2019) Francesca Deoffesa da Cristianod’Urso interviene Una puntata non facile per Francesca De, che ad inizio serata è venuta a conoscenza del tradimento del suo, ormai ex, fidanzato Giorgio Tambellini. Ora, quasi alla fine della diretta di questa sera, la concorrente did’Urso ha avuto modo di potersi confrontare con uno degli opinionisti del reality, ovvero Cristiano, che settimana scorsa ha affermato che suo nonno, vedendola ora, si rivolterebbe nella tomba. Il confronto tra i due, come prevedibile, non è stato di certo dei più pacifici, tanto che Cristianoè esordito con una frase che ha infastidito, e non poco, la padrona di casa. E’ per questo che tutti gli uomini ti lasciano. Tu non sei normale! Ha esclamato il paroliere di Mina.d’Urso è subito intervenuta in favore di Francesca De ...

