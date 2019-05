ilnapolista

(Di lunedì 20 maggio 2019) Il fermo immagine del salvataggio disulla linea di porta sul tiro di Lautaro Martinez resterà nella memoria, secondo solo al colpo di testa che l’anno scorso permise aldi battere la Juve a Torino “Questo intervento vale come un gol“ è stato il commento dei telecronisti di Sky e in effetti il calciatore azzurro, premiato ieri come miglior difensore della stagione di Serie A, ci ha abituato al suo essere fondamentale in campo. Un, non solo per la difesa ma per tutta la squadra. Non ha caso il presidente De Laurentiis ha eliminato la clausola rescissoria di 100 milioni di euro, segno tangibile che è considerato un punto fermo ed inamovibile, uno su cui fare affidamento. Acquistato per 8 milioni con un quinquennale, un po’ tanto per un difensore che arriva dal campionato belga, mica dalla Premier,è cresciuto anno dopo anno. Kalidou è diventato il ...

napolista : #Koulibaly sempre più leader del #Napoli - ilNapolista - SSCNapoliNews : Koulibaly sempre più leader del Napoli - BluLikeSky : La più bella 'vendetta' di Koulibaly: essere premiato come miglior difensore del campionato proprio contro l'Inter,… -