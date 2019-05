Governo | il leghista Giorgetti | “M5s ci fa opposizione e Conte non è più super partes

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2019) Il M5s “ci fanon è più. Ormai ilè paralizzato”. Lo dice Giancarloa La Stampa. “In queste ultime tre settimane ilè in stallo per la campagna elettorale. Doveva essere una campagna sulle cose da fare in Italia e in Europa, invece siamo rimasti alle varie ed eventuali. Al caos”, ha spiegato il sottosegretario alla presidenza della Lega. “La campagna elettorale ha paralizzato il. Il consiglio dei ministri (di oggi, nda) era fissato per il decreto sicurezza ora siamo in surplace come nel ciclismo. Perché è nato all’ultimo momento il decreto famiglia e lo hanno messo come contrappeso o come ricatto contro Salvini. Questi sono bracci di ferro in chiave elettorale però c’è bisogno di affrontare i temi che servono agli italiani. La campagna elettorale a tanti non interessa”, dice ...

