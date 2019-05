Gf 16 | Giorgio sulla storia con la De André | ' Vorrei prendere una pausa di riflessione'

Giorgio Tirabassi ne Il Nido - i primi dettagli sulla nuova fiction Rai : Si continua a lavorare a ritmo serrato per mettere insieme la prossima stagione della fiction italiana e anche Giorgio Tirabassi ne sarà protagonista sul versante Rai. I preparati fervono e anche la rete "giovane" della tv pubblica sta cercando delle novità per la prossima stagione e una di queste sarà proprio Il Nido che vedrà l'amato protagonista di Distretto di Polizia (e non solo) nei panni della star. Al momento non ci sono molte novità ...

Anticipazioni Il paradiso delle signore 4 : i dubbi sulla partecipazione di Giorgio Lupano : La soap opera 'Il paradiso delle signore', cominciata nel mese di settembre sta riscuotendo un grande successo come dimostra il livello degli ascolti. Le vicende dei personaggi principali hanno conquistato il pubblico facendo dimenticare due protagonisti tanto amati dai fan come Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi. La notizia data a Pasqua della mancata chiusura del prodotto televisivo ha reso felice il pubblico, in attesa di questa novità. La Rai ha ...

Trono Over Giorgio Manetti : confidenze su Gemma e sulla nuova fidanzata : Trono Over, Giorgio Manetti: nuove rivelazioni su Gemma e sull’attuale fidanzata. Il Gabbiano si confessa Come sta Giorgio Manetti? L’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne si è confessato in una recente intervista al settimanale Diva e Donna. Durante la chiacchierata è riaffiorato il nome di Gemma Galgani, per la quale il Gabbiano […] L'articolo Trono Over Giorgio Manetti: confidenze su Gemma e sulla nuova fidanzata ...