Cannes 2019 | LE DAIM di Quentin Dupieux - La recensione

(Di lunedì 20 maggio 2019) Lo sappiamo da sempre, il cinema diè imprevedibile, inclassificabile e completamente scoordinato. Le, ultimo lavoro del regista e dj francese presentato anella sezione Quinzaine des realisateurs, non è da meno. Eppure potrebbe risultare per molti come il suo progetto più accessibile. Effettivamente, raccontando l’ossessione di un uomo (uno straordinario Jean Dujardin decisamente in parte in un ruolo lontano dai canoni a cui ci aveva abituato) nei confronti della sua giacca in pelle di daino, il film gioca con il pubblico prendendolo per la gola, appassionandolo a una follia in grado di strappare più di qualche sorriso e, contemporaneamente, trasportandolo in una spirale autodistruttiva da non sottovalutare.

