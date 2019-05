Bergamo | tragedia a Verdellino | bimba cinese di 9 anni precipita dal quarto piano e muore

Blastingnews

(Di lunedì 20 maggio 2019) Una terribilesi è verificata ieri pomeriggio in provincia di, precisamente a, dove una piccoladi 9ta daldella palazzina in cui abitava, ed è caduta rovinosamente sul marciapiede sottostante. Per lei i soccorsi sono stati inutili, la piccola creatura è morta sul colpo. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, la vittima, Yuqi Jin, di nazionalità, stava facendo i compiti nella sua cameretta quando, per cause ancora tutte da accertare, si sarebbe sporta troppo dal parapetto della finestra, e quindi sarebbe caduta giù. Il dramma si è verificato tra l'altro in pieno paese, precisamente in via Fermi, al civico numero 1. Avrebbe sentito una macchina arrivare Sul posto, nei momenti immediatamente successivi al fatto di cronaca, si sono recati ovviamente i soccorsi e i militari dell'Arma dei Carabinieri, giunti ...

ALESSIinfo1 : Cade dal quarto piano: muore bimba di 9 anni - romi_andrio : RT @webecodibergamo: Tragedia di Zingonia, muore bimba di 9 anni Famiglia sotto choc: «Era dolcissima» -