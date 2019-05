ilfogliettone

(Di lunedì 20 maggio 2019) Ildi "" dei debiti pubblici da pare della Banca centrale europea, ovvero la non possibilità di effettuare la cancellazione di parte dei debiti stessi, acquistandoli emettendo nuova moneta, è specificatamentedal "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea". E' un elemento cardine anche alla base degli accordi che portarono i Paesi dell'Unione alla creazione dell'euro. Ed è un punto molto sentito specialmente nei Paesi nordici dell'Unione, come la Germania, anche per i loro trascorsi storici (come l'iperinflazione durante la Repubblica di Weimar). Questoè stato evocato dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, secondo cui si tratta di un "tabù" di cui bisognerebbe "discutere", con l'ipotesi di poter procedere al "finanziamento in moneta del deficit". Ma lo stesso Tria riconosce che questo richiederebbe "una revisione dello statuto della Bce". ...

ilfogliettone : Bce, divieto di monetizzazione debito sancito dai Trattati Ue - - margheritamg3 : RT @ROMPIGLIONII: @matteosalvinimi @Drittorovescio_ Nella emittenda legge,fai inserire il divieto di avere qualsiasi carica politica chi ha… - ROMPIGLIONII : @matteosalvinimi @Drittorovescio_ Nella emittenda legge,fai inserire il divieto di avere qualsiasi carica politica… -