Al campeggio scambia la ragazza per un cinghiale e le spara

baritalianews

(Di lunedì 20 maggio 2019) Brutta avventura per una coppia di fidanzati della Florida: una donna, Lisa Simmons, è rimasta ferita quando il fidanzato, il 52enne Steven Egan, la hata per une le hato durante unin un’area rurale nel nord dello stato. Era quasi il tramonto quando l’uomo aveva lasciato la compagna alla tenda, per cacciare unche aveva individuato. Ad un certo punto ha sentito un suono simile a quello di un, ed una forma simile a quella dell’animale, ed hato. Non si trattava però di un, ma della Simmons, che si era anche lei allontanata dalla tenda per raccogliere delle arance da alcuni alberi presenti attorno. Egan ha immediatamente chiamato i soccorsi, che sono intervenuti: la donna ha dovuto essere operata per ridurre le ferite alle gambe, ma non è in pericolo di vita. La polizia non ha preso provvedimenti: “È stato ...