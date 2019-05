Vodafone annuncia le modifiche delle condizioni contrattuali in vigore dal 15 luglio con

tuttoandroid

(Di domenica 19 maggio 2019) Nelle scorse ore il team diItalia ha pubblicato sul proprio sito la comunicazione ufficiale relativa alla modifica di alcuneper i clienti privati ricaricabili indal 152019. A partire da tale data, se si esaurisce il credito residuo sulla SIM sarà possibile continuare a chiamare e navigare sul … L'articololeindal 15con alcuni aumenti proviene da TuttoAndroid.

SmartCity4Italy : RT @Key4biz: #5G, in UK #Vodafone annuncia il roll-out commerciale il 3 luglio in 7 città (anche Londra). - LuisB : RT @Key4biz: #5G, in UK #Vodafone annuncia il roll-out commerciale il 3 luglio in 7 città (anche Londra). - Key4biz : #5G, in UK #Vodafone annuncia il roll-out commerciale il 3 luglio in 7 città (anche Londra). -