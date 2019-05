Torino | il ramadan è a impatto zero Materiali bio e zero plastica | “Così rispettiamo

ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2019) A, i giovani della comunità musulmana hanno lanciato il primo“green” d’Italia. Nelle moschee Taiba e Rayan, durante tutto il mese di, la cena di rottura del digiuno verrà servita con piatti e bicchieri biodegradabili e non di: “Ogni anno venivano utilizzati 46mila bicchieri dimonouso – racconta Halima Rakiki, Giovani PSM – così abbiamo chiesto alla nostra comunità di provare a cambiare questa abitudine e di iniziare ad utilizzare stoviglie biodegradibili”. Un cambiamento che ha comportato un raddoppio dei costi, ma che è stato accolto con “grande entusiasmo” come racconta Brahim Baya, associazione Islamica delle Alpi: “L’ambiente vale infatti molto di più di questi soldi che abbiamo speso per eliminare lache è uno delle fonti maggiori di inquinamento a livello mondiale”. L’iniziativa dei giovani musulmani torinesi non si ...

