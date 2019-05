Shock Lecce-Pescara | lite finisce nel sangue | un accoltellamento nella notte

calcioweb.eu

(Di domenica 19 maggio 2019) Ilha conquistato la promozione nel campionato di Serie A dopo una stagione da grande protagonista, ilè ai playoff con l’intenzione di effettuare il salto di categoria. Ma nelle ultime ore si è verificato un episodioche ha sconvolto il mondo del calcio.tra tifosi dele delche è finita con un. E’ accadutomovida del capoluogo adriatico, in via Conte di Ruvo. Ad avere la peggio è stato un 31enne pugliese finito in ospedale con una ferita tra il petto e l’ascella. Tutto è iniziato quando un gruppo di tifosi delha incontrato due ragazzisi che intonavano cori da stadi. Serie C, paura prima del turno di playoff: raid vandalico, distrutta sede della società E’ nata unapoi degenerata quando un tifoso delha tirato fuori un coltello da cucina e colpito il ...

