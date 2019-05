Scherma | Grand Prix Fie di fioretto | successo per Alessio Foconi | nel femminile Volpi ed

Scherma - Fichera e Navarria sul podio nella spada al Grand Prix Fie : Grand Prix Fie in corso di svolgimento in quel di Cali, Colombia: Mara Navarria e Marco Fichera si sono classificati rispettivamente seconda e terzo L’Italia è stata la Nazione protagonista del Grand Prix Fie di spada maschile e femminile svoltosi a Cali, in Colombia. Il tricolore è stato infatti presente sul podio di entrambe le gare, grazie a Mara Navarria che ha conquistato il secondo posto nella prova di spada femminile, ed a ...

Scherma - Coppa del Mondo Cali 2019 : Navarria splendida seconda dietro Sun. Grande Italia in Colombia : Lo si era detto in sede di presentazione: la Colombia, inserita da tre anni nel calendario, porta bene all’Italia della spada. E puntualmente ecco arrivata la conferma anche nel 2019, con il terzo podio consecutivo per le azzurre nel paese del caffè, pur senza vittoria, che rimane ancora tabù da quelle parti. Ma le ragazze di Sandro Cuomo escono comunque alla Grande dal terzo Gran Prix FIE della stagione, settima tappa di Coppa del Mondo ...

Scherma - Coppa del Mondo San Pietroburgo 2019 : i fiorettisti iniziano la corsa verso le Olimpiadi. Grandi ambizioni per gli azzurri : Anche il fioretto maschile inizia la corsa verso Tokyo 2020, visto che la tappa di Coppa del Mondo di San Pietroburgo di questo fine settimana sarà la prima valida per le qualificazioni olimpiche. Sulle pedane russe si comincerà domani con la fase di qualificazione, poi sabato ci saranno gli assalti del tabellone principale, mentre domenica si chiuderà con la gara a squadre. Andiamo quindi a scoprire le prospettive della Nazionale azzurra per ...

Scherma - Grand Prix Fie di sciabola : Curatoli si ferma ai piedi del podio : Scherma – Grand Prix Fie di sciabola, Luca Curatoli è giunto ad un passo dal podio in quel di Seul E’ quello di Luca Curatoli l’acuto azzurro al termine del Grand Prix Fie di sciabola maschile svoltosi a Seul. Lo sciabolatore napoletano si ferma infatti ad un passo dal podio, concludendo la sua gara nel tabellone dei quarti di finale. A fermare l’avanzata dell’azzurro sulle pedane sudcoreane è stato il ...