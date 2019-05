Migranti | lettera dell’Onu all’Italia | “Ritirare direttive anti-ong e stop a dl Sicurezza

ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2019) L’Alto Commissariato per i Diritti umani delle Nazioni Unite (Ohchr) contro le politiche migratorie del Viminale di Matteo Salvini e in particolare il decretobis. “Violano i diritti umani”, è la sintesi di unadi 12 pagine fitte, in cui si chiede al governo di assumere “misure ad interim” per “fermare le violazioni” ed “evitare che si ripetano”. Non solo: “gli eventuali responsabili dovranno renderne conto” qualora apposite inchieste accertino azioni contrarie alle norme internazionali. Nello specifico, si chiede al governo di ritirare le circolari di Salvini contro la Mare Jonio e di bloccare il provvedimento che multa le ong che effettuino soccorsi in mare. Il decretobis, a giudizio degli esperti delle Nazioni Unite, “è potenzialmente in grado di compromettere i diritti umani dei ...

