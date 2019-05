Migranti | Di Maio | surreale commento Onu su dl Sicurezza bis prima del Cdm

Sea Watch - la nave avanza : 47 Migranti a un passo da Lampedusa. Conte e Di Maio - gioco sporco su Salvini : La Sea Watch con 47 migranti a bordo è entrata nelle acque italiane e si sta avvicinando lentamente al porto di Lampedusa, sfidando il Viminale e la politica dei "porti chiusi" del ministro degli Interni Matteo Salvini. Il guaio, per il vicepremier leghista, è che di fronte ai "gravi motivi umanitar

Sea Watch - Di Maio sente Conte per sciogliere l'impasse dei Migranti che hanno minacciato il suicidio : "Sea Watch3 ancorata vicino a Lampedusa è in stato di emergenza. Dall'evacuazione parziale irresponsabile di ieri, lo stato psicologico degli ospiti si è deteriorato rapidamente. Sea Watch sollecita la sicurezza di tutti i suoi ospiti e attende istruzioni". Lo scrive su Twitter la ong tedesca sulle condizioni psicofisiche dei 47 migranti a bordo, alcuni dei quali, ha già spiegato il team medico, hanno minacciato atti di ...

Matteo Salvini affonda Luigi Di Maio sui Migranti : "Ha nostalgia dei porti aperti" : "Io il Decreto Sicurezza bis lo porto in Cdm, se qualcuno ha nostalgia dell'immigrazione di massa, fuori controllo e dei porti aperti, lo dica". Matteo Salvini non usa mezzi termini e il destinatario delle sue parole è chiaro: Luigi Di Maio. GUARDA IL VIDEO - "Se vince la sinistra, tra 5 anni Stat

Migranti - Di Maio attacca Salvini : «Nel decreto sicurezza nulla sui rimpatri» : Non si placa il battibecco nel governo sulla questione Migranti. «È solo una bozza ma sono molto deluso dal decreto sicurezza, perché non dice nulla sui rimpatri», ha...

Migranti : Di Maio - 'verificare perché nave Marina militare abbia agito in quella zona' : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "Io ho sentito il presidente del consiglio e stiamo ancora verificando prima di tutto perché questa nave militare abbia agito lì. Per quello che so è una nave che era in supporto alle autorità libiche, in Libia. Quindi fa parte di quello che facciamo ogni giorno con i n

Salvini attacca su Migranti e cannabis - Di Maio : "Siete in paranoia per i sondaggi" : Nella Lega “evidentemente dopo aver visto gli ultimi sondaggi che davano in ripresa il Movimento sono andati in paranoia”. Lo scrive su Facebook il leader di M5s Luigi Di Maio. “Non a caso - sottolinea - hanno ricominciato a parlare di grembiulini, armi, province e ora arrivano persino ad inventarsi che siamo a favore della droga (che è folle solo pensarlo). E vedrete che fra poco inizieranno a buttare in mezzo ...

Siri : Di Maio a Salvini - 'facile fare forte coi deboli - sia intransigente come su Migranti' : Mi aspetto dalla Lega e da Salvini una posizione intransigente, come ce l'ha sulla sicurezza e sui migranti, anche quando si recluta la classe politica devi stare attento". Per i 5 Stelle il caso ...

Salvini attacca i giudici sui Migranti. E stavolta Di Maio sta col leghista : “Sentenza vergognosa, se qualche giudice vuole fare politica e cambiare le leggi per aiutare gli immigrati, lasci il Tribunale e si candidi con la sinistra. Ovviamente faremo ricorso contro questa sentenza, intanto invito tutti i Sindaci a rispettare (come ovvio) la legge”. Tornato dall’Ungheria dove ha celebrato il suo asse con il nazionalista Viktor Orban, Matteo Salvini tenta di deviare l’attenzione mediatica dal caso ...

Conte - Salvini - Di Maio insieme a Tunisi per parlare di Migranti e Libia. E in aereo trattare su Siri : Prima occasione di disgelo tra gli azionisti di governo. Hanno trattato il destino del sottosegretario leghista, con il quale ieri sera il premier ha avuto un lungo faccia a faccia che non ha sciolto ...

Migranti - l'Italia supera la Francia per le concessioni d'asilo : seconda in Europa | Salvini : "Qui non arriva più nessuno" | Di Maio : "Devi fare di più sui rimpatri" : Il vicepremier pentastellato incalza il leghista: "E' bello fare i sovranisti con le frontiere degli italiani, come fanno nei Paesi dell'Est".

Dopo averlo difeso sulla Diciotti - ora Di Maio si accorge del bluff di Salvini sui Migranti : “I rimpatri sono fermi”, dice ora il M5s, allarmato dagli ultimi casi di violenza che arrivano da Torino e Roma, entrambi riconducibili a cittadini stranieri. Ma se nel primo episodio l’aggressore di due poliziotti, il 26enne senegalese Ndiaye Migui, era davvero un irregolare per il quale era stato

Rimpatri fermi - non bastano le lettere! Migranti - Luigi Di Maio e il M5s contro Matteo Salvini : Il Movimento 5 Stelle attacca il ministro dell'Interno e sottolinea, anche con il vicepresidente del Consiglio Di Maio, che "bisogna fare di più sui Rimpatri che sono fermi al palo", mentre Salvini risponde invitando gli alleati di governo al Viminale per parlare di "immigrazione, terrorismo, sbarchi ed espulsioni". Il Movimento 5 Stelle in una nota denuncia : "I tristi fatti di cronaca di questi giorni dimostrano che il vero problema sono ...

Governo - Travaglio : “Ue ci lascia soli e Libia ci ricatta sui Migranti”. Poi spiega le continue liti tra Di Maio e Salvini : “I messaggi che arrivano dalla Libia ci dicono quello che abbiamo sempre saputo. E cioè che sull’emergenza migranti siamo ricattati e che l’Europa ci ha lasciato e ci lascia soli a gestire la bomba che proviene dal Paese nordafricano”. A dirlo il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, che poi spiega il perché Matteo Salvini e Luigi Di Maio continuino a litigare. ...