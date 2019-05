tg24.sky

(Di domenica 19 maggio 2019), ledi20Ancora maltempo sull'Italia: estesa anche a domani l'allerta arancione per i fiumi in Emilia Romagna, codice giallo per rischio inondazioni e smottamenti in Veneto e attenzione ai temporali in Campania. Pioggia in tutta la penisola da Nord a Sud. LE

SkyTG24 : È in arrivo un'ondata di forte #maltempo sull'#Italia, ecco le previsioni #meteo per il weekend ?? - MarekNapoli : RT @SkyTG24: Meteo, le previsioni di lunedì 20 maggio - g_quadrini : #ALLERTAMENTO PER CRITICITA' CODICE GIALLO 19/05/2019 - Il Centro Funzionale #Regionale rende noto che, a seguito d… -