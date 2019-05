“Lasciamo in pace i nostri figli!” | la riflessione sul ruolo negativo dei genitori nel

calcioweb.eu

(Di domenica 19 maggio 2019) Il mondo del calcio giovanile sempre più spesso viene definito un inferno per varie motivazioni. Si susseguono all’ordine del giorno, notizie di cronaca di aggressioni o violenza diverso arbitri, calciatori avversari, allenatori avversari. Sempre troppo poco, invece, si parla di quanto business e quanta speculazione gira attorno al calcio giovanile. Gente che senza scrupoli di coscienza approfitta del sogno di un bambino e di un genitore per guadagnare qualche spiccio promettendo successo e un posto da titolare nella formazione. Un giro di vite che porta non raramente all’abbandono da parte dei ragazzi dello sport. Un epilogo comunissimo nel momento in cui i sogni diventano ormai un peso o una pressione da sopportare sia per mancanza di meritocrazia, sia perché sfocia nella voglia di soddisfare i desideri e le ambizioni dei. Un circolo vizioso dal ...

