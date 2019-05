IRS 20 Anni | tasso oggi in tempo reale | andamento storico | previsioni e grafico

correttainformazione

(Di domenica 19 maggio 2019)ci andremo ad occupare dell’IRS a 20e di come funziona, e ne prenderemo in considerazione l’durante glipassati. Che cos’è l’IRS a 20? Prima di addentrarci in questa ostica argomentazione, è bene andare a specificare alcune cose, ad esempio: che cos’è l’IRS a 20? L’IRS è l’acronimo di Interest Rate Swap ovvero è ilinterbancario di riferimento che viene utilizzato nel momento in cui si devono avere dei parametri per dei mutui che siano afisso ed ipotecari. Ilfisso non sempre è visto di buon occhio dalle banche. Ciò succede perché stipulare un mutuo con ilfisso implica dover sottostare all’dei mercati e non poterlo cambiare, come invece può avvenire con ilvariabile che, appunto, può variare. Spesso infatti le banche tendono a promuovere i mutui avariabile proprio per questo motivo. Nel ...

