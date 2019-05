Il caso della prof sospesa a Palermo dimostra quanto sia fondamentale insegnare la storia

La crisi della Roma e il caso De Rossi sono arrivati in Parlamento : Una stagione decisamente al di sotto delle aspettative, con la prospettiva concreta di restare fuori dalla Champions League e uno stadio nuovo ormai ridotto a chimera. Poi la doccia fredda dell'inaspettato e brusco congedo annunciato dai vertici societari alla bandiera Daniele De Rossi. La rabbia dei tifosi Romanisti è esplosa negli ultimi giorni in tutta la sua veemenza, complice forse la concomitante vittoria in coppa Italia dei 'cugini' ...

Lo strano e incredibile caso della bimba che divenne madre a 5 anni : Aveva appena 5 anni, 7 mesi e 21 giorni. E partorì. Sono passati ben 80 anni da quel 14 maggio del 1939 quando Lina Marcela Medina Vásquez de Jurado diede alla luce il piccolo Gerardo, con parto cesareo. Ma il caso della piccola peruviana, al di là dei risvolti più inquietanti, ancora oggi desta stupore e perplessità non solo tra la comunità scientifica. Com’è stato possibile? Chi era il padre? Siamo di fronte a una bufala? Sembrerebbe di no. ...

Morbillo : in Brasile primo caso nativo della città di San Paolo non importato dall’estero : E’ il primo caso di caso di Morbillo autoctono cioè nativo della città di San Paolo e non importato dall’estero. Lo ha confermato il Coordinamento di sorveglianza della salute (COVISA) della segreteria municipale di Sanità di San Paolo, la città più grande e popolosa del Brasile. Era dal 2015 che la malattia non veniva contratta nella megalopoli, che nel frattempo ha visto confermati altri sette casi. Secondo le autorità sanitarie ...

Lo strano caso della cittadina abruzzese in cui sono diventati tutti leghisti : A Montesilvano, 53mila abitanti, si vota per le amministrative. E la classe politica locale è saltata in blocco sul carro di Matteo Salvini. Centristi, piddini e persino comunisti ora sgomitano per un posto nel Carroccio

Scuola - scoppia il caso della docente sospesa a Palermo : Sta facendo particolarmente discutere il caso della docente sospesa a Palermo per non aver vigilato sui propri alunni in merito ad una videoproiezione nella quale si accostava la promulgazione delle leggi razziali del 1938 al decreto sicurezza del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il provvedimento nei confronti dell’insegnante prevede una sospensione di 15 giorni e il dimezzamento dello stipendio. La sospensione è scattata in seguito ...

Il caso del gommista di Arezzo dimostra i difetti della nuova legittima difesa : L’officina di Fredy Pacini la mattina del 29 novembre (foto: Giulio Cirinei/Fotogramma/Ipa) Si tratta della richiesta del pubblico ministero, ma ha un suo significato preciso. Archiviazione per il gommista di Monte San Savino (vicino Arezzo) Fredy Pacini, che nella notte dello scorso 28 novembre uccise un ladro che stava tentando di penetrare nella sua officina. A terra, senza vita, rimase il 29enne moldavo Mircea Vitalie. In base alle ...

Ranieri boom contro la proprietà della Roma : parole al vetriolo sul caso De Rossi : Roma, Claudio Ranieri si è schierato al fianco di De Rossi e dei tifosi Romanisti che stanno criticando i vertici societari Il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, non è certo uno che le manda a dire. L’allenatore giallorosso, interpellato in conferenza stampa sul caso De Rossi, ha parlato della questione in modo molto duro nei confronti di chi ha deciso per l’allontanamento del capitano. “De Rossi meritava una ...

caso Palermo - Legacoop Sicilia : “al fianco della squadra e del Comune” : “Trent’anni fa quando il Palermo rischiava il fallimento, anche il movimento cooperativo contribuì entrando a far parte della compagine azionaria della squadra. Ciò che è accaduto in queste settimane non può che lasciare l’amaro in bocca e vederci nuovamente al fianco della squadra e del Comune, che sta verificando l’ipotesi di azioni legali per danno all’immagine della città”. Sono le dichiarazioni del ...

caso Pamela Prati - l'avvocato della showgirl fa un esposto contro le agenti : Novità sul Caso Pamela Prati - Mark Caltagirone. La vicenda nella quale sono coinvolte anche le due agenti della showgirl Eliana Michelazzo e Pamela Perriciolo ormai ha preso dimensioni importanti, trascinandosi anche per vie legali. La conferma giunge dall'ultimo colpo di scena, stavolta messo a segno dall'avvocato della showgirl in mezzo alla bufera.Stando alle indiscrezioni pubblicate dal settimanale Nuovo l'avvocato Irene della Rocca, ...

Ciclismo - il Ct della Svizzera svela un caso di doping in diretta tv : licenziato in tronco : Danilo Hondo ha confessato alcuni retroscena legati a casi di doping in diretta tv, immediato il licenziamento dal ruolo di Ct della nazionale Svizzera di Ciclismo Danilo Hondo non è più il Ct della nazionale Svizzera di Ciclismo. La decisione è stata presa dalla Federazione elvetica dopo la confessione shock dell’ex corridore tedesco, che in un’intervista all’emittente televisiva Ard ha ammesso il suo coinvolgimento ...

Lega - Travaglio : “Il caso Siri è la prova della sua permeabilità. Come nel ’92 è oggetto del desiderio di chi cerca referenti politici” : “Il caso Siri è la prova non della mafiosità di Salvini, ma della permeabilità della Lega”. Al Salone del Libro di Torino, il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio ha presentato il libro Padrini Fondatori (Paper First) scritto insieme al giornalista Marco Lillo. “Non c’è mai stato un periodo così simile a quello del 1992 Come quello che stiamo vivendo da nove mesi a questa parte. I mafiosi senza referenti politici non ci possono ...

caso Scieri - la procura di Pisa dispone la riesumazione della salma dopo 20 anni : Nuovi esami sul corpo del parà siciliano, trovato senza vita nella caserma Gamerra il 16 agosto 1999. Tre gli indagati per la sua morte

Popolare di Bari - sì a richiesta di risarcimento a Bruxelles per il caso Tercas dopo la sentenza della Corte Ue : Il cda della Banca Popolare di Bari ha deciso all’unanimità di fare richiesta di risarcimento danni alla Commissione europea per la vicenda Tercas, dopo che il Tribunale dell’Unione ha annullato la decisione di Bruxelles che vietava l’intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi a sostegno dell’istituto di credito pugliese. Divieto che obbligò poi alla costituzione dello schema volontario dello stesso Fitd. Nel 2013 la Popolare di ...