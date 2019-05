Fumo | Salvini | “Grazie al vaping si risparmia in sanità”

meteoweb.eu

(Di domenica 19 maggio 2019) “Mi sono fatto carico della battaglia a favore dele sono contento di aver ottenuto un sistema fiscale che ha salvato migliaia di posti di lavoro, centinaia di aziende, migliaia di negozi“: lo ha dichiarato il vicepremier e ministro dell’Interno Matteoa Vapitaly, la fiera internazionale deldi Verona, innanzi ad una platea di imprenditori del settore e di appassionati. “Nonnulla e non svapo nulla però fumare fa male e, quindi, la mia battaglia è una questione di salute, è una questione di futuro, è una questione di rispetto e di lavoro. Per me era un punto d’onore essere qui e ribadire vicinanza concreta a questo comparto“. “E un settore giovane, pulito, sano. E’ un settore in crescita, italiano, che porta investimenti in Italia, 2mila e più negozi molti gestiti da giovani. Grazie alsiin ...

