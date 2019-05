Alimento per alimento | ecco tutti i trucchetti e i tempi per conservare i prodotti

Il latte materno per adulti potrebbe essere il super Alimento del futuro : “Stimola il nervo vago evitando il declino cerebrale” : La nuova tendenza alimentare? potrebbe essere il latte materno, in versione per adulti. È quanto emerge da uno studio pubblicato dal quotidiano britannico The Independent, secondo cui l’oligosaccaride HMO, tipico del latte umano, potrebbe comparire presto in molti prodotti alimentari per adulti visti i suoi innumerevoli benefici. Multinazionali della chimica come DowDuPont e BASF stanno infatti investendo milioni per incrementare la ...

Diabete : ecco l’Alimento da ridurre per combattere la glicemia alta : Il Diabete di tipo 2 è una delle patologie più diffuse del terzo millennio: ne soffrono moltissimi italiani che sono obbligati a convivere con delle cure perenni e con tutta una serie di patologie conseguenti e molto pericolose per la salute. Una delle cause primarie è dovuta a un’alimentazione errata, ricca di zuccheri e cibi raffinati, che vanno a sovraccaricare il pancreas. Per tale ragione il primo consiglio per prevenire e curare la ...