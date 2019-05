Straniero espulso dopo decine di crimini in 25 anni | torna in Tunisia

ilgiornale

(Di sabato 18 maggio 2019) Federico Garau Era giunto nel nostro paese da clandestino nel 1994: da allora una lunga lista di denunce ed arresti, ma il matrimonio contratto con una padovana e le due figlie da lei avute gli hanno permesso di ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari. L'ultima richiesta di rinnovo, tuttavia, è stata respinta Ben 30 provvedimenti, tra denunce ed arresti, sono stati necessari perché si arrivasse finalmente all'espulsione di un malviventedai confini territoriali italiani. A risultare fondamentale l'ultima di una lunga serie di condanne per spaccio di sostanze stupefacenti, arrivata pochi giorni prima della decisione definitiva da parte della questura di Padova di non rinnovare il permesso di soggiorno. Il pluripregiudicato 43enne tunisino, da oltre 10disoccupato e noto per reati di truffa, rapina, spaccio di droga e violenze, è stato giudicato ...

