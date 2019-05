L’Ajax annuncia | Hakim Ziyech lascerà il club!

sportfair

(Di sabato 18 maggio 2019)l’Ajax a fine stagione dopo aver giocato un’annata sontuosa culminata con la vittoria del campionato L’Ajax ha confermato la notizia cheil club durante la prossima estate. Il marocchino ha una clausola rescissoria che ammonta a 25 milioni di euro, davvero allettante per i club in cerca di un profilo di questo tipo.in questa stagione ha segnato 21 gol ed ha sfornato 24 assist in questa stagione. Nell’ultima finestra di calciomercato la Roma ci aveva fatto un pensierino, chissà che non torni all’attacco nelle prossime settimane.L'articolo L’AjaxilSPORTFAIR.

dino16ar : @salpaladino ...Non si annuncia proprio mai l’arrivo di un nuovo allenatore prima del termine della stagione e comu… -