Napoli - Salvini invoca un piano contro le mafie. Ma qui è saltata ogni logica criminale : “Un piano di unità nazionale contro le mafie”. E’ l’annuncio solenne e definitivo del ministro dell’Interno Matteo Salvini nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica di giovedì scorso in Prefettura a Napoli. Il capo del Viminale, che non è un interlocutore efficace e tecnicamente all’altezza nella lotta alle mafie, tra un sorvolo su aereo di Stato, un comizio travestito da appuntamento istituzionale ...

Elezioni europee - per il post c'è il piano di Berlusconi : 'Mario Draghi premier' : L'appuntamento con le Elezioni europee è sempre più vicino. C'è attesa per capire quale sarà il responso delle urne, perché offrirà diverse chiavi di lettura. La prima riguarderà l'indirizzo che prenderà l'Europa e se davvero il 2019 rappresenterà il momento in cui l'assemblea di Bruxelles acquisirà un indirizzo dettato da nuove correnti che si muovono in Europa: dai grillini in Italia ai gilet gialli in Francia, passando per l'escalation di ...

Sicilia : ok governo piano internazionalizzazione - obiettivi Cina e Expo Dubai : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - Cina ed Expo Dubai 2020 tra le priorità e nuovo ruolo della Regione per aiutare le imprese Siciliane a raggiungere i mercati esteri. Sono queste le novità contenute nel nuovo piano di azione in materia di internazionalizzazione approvato dal governo Musumeci. Il docume

Matteo Renzi : "Se cade il governo solo elezioni - non c'è un piano B" : “Se cade il governo, fermo restando le prerogative di Mattarella, sono d’accordo con Zingaretti che non c’è un piano B per il futuro esecutivo”, alternativo alle elezioni. È la convinzione di Matteo Renzi, che ha risposto sul tema ai giornalisti a margine di un evento elettorale a Roma.Il senatore Pd ed ex premier ha ribadito di essere “orgoglioso di non aver fatto l’accordo sulla base delle ...

Veneto - Zaia : “Investimenti per il piano anti-valanghivo” : Presentato oggi a Sedico (BL), dal Commissario delegato per i primi interventi legati al maltempo dell’autunno scorso, il piano anti-valanghivo 2019 che prevede l’apertura di 29 cantieri nei prossimi tre mesi per circa 93 milioni di euro per il recupero e la messa in sicurezza dei nuovi siti valanghivi L'articolo Veneto, Zaia: “Investimenti per il piano anti-valanghivo” sembra essere il primo su Meteo Web.

Giampaoletti : piano industriale Roma Metropolitane non ancora approvato - decide Comune : Roma – “Il piano industriale non e’ stato ancora approvato dal socio. Questa e’ la formualzione che la societa’ ha trasmesso. Il socio sta effettuando ancora sue valutazioni: nel momento in cui il piano sara’ approvato, o nella sua attuale formulazione, o eventualmente con nuova formulazione con emendamenti, avremo la formulazione definitiva del piano stesso”. Cosi’ il Dg del Campidoglio, Franco ...

Condanna Mamaev-Kokorin - il caso si tinge di giallo : la testimone precipita dal terzo piano di un hotel! : Il processo ai calciatori russi Mamaev e Kokori, Condannati per aggressione ad un funzionario pubblico, si tinge di giallo: la testimone Katya Bobkova precipita dal 3° piano di un hotel in circostanze poco chiare Nelle scorse settimana, i due calciatori russi Mamaev e Kokorin avevano aggredito un funzionario pubblico in un bar di Mosca. Dopo essere stati sottoposti a processo, i due erano stati Condannati rispettivamente a 17 e 18 mesi di ...

Elezioni anticipate il 15 settembre Crisi? piano B. Contatti con il Colle : Commentando gli ultimi arresti di oggi, tra cui il sindaco leghista di Legnano, Luigi Di Maio attacca a testa bassa: "La scelta è tra noi è la nuova Tangentopoli". Beppe Grillo rincara la dose: "Mandarei Salvini a calci a fare il suo lavoro al Viminale". La Lega risponde rilanciando il Decreto... Segui su affaritaliani.it

Alexandra - un prodigio che danza al pianoforte - : Piera Anna Franini La piccola Dovgan ha 11 anni e non smette mai di suonare. Stasera in concerto a Brescia Segnatevi il nome di questa pianista: Alexandra Dovgan, 11 anni, di Mosca. Salvo incidenti di percorso, è destinata a una carriera da urlo. È un talento puro e ha il carattere per assecondarlo. Oggi Dovgan fa il suo debutto italiano, a Brescia, su invito del Festival Pianistico di Brescia e Bergamo, la manifestazione di ...

Quota 100 - nuove assunzioni nella Pubblica Amministrazione : il piano del Governo : Il decreto per Quota 100 è stato approvato da appena 3 mesi e già sono 131mila le richieste registrate dall’Inps sia di lavoratori autonomi che dipendenti del privato e del pubblico. I nuovi pensionamenti, che prevedono una cessazione anticipata dell’attività lavorativa degli individui con almeno 62 anni di età e 38 di contributi, nel pubblico verranno gestiti con uscite ogni 6 mesi. Il 1° agosto 2019 sarà la prima data per i ...

Il piano di Trump per i migranti : “Entra chi lo merita” : Un sistema di immigrazione «basato sul merito», che garantisca insieme la sicurezza degli Stati Uniti, e l’accesso da parte delle persone più qualificate. È la riforma proposta ieri da Trump, che però si è scontrata subito con la bocciatura da parte dalla leadership democratica al Senato e alla Camera, dove i repubblicani non hanno i voti necessari...

Salvini : piano unità nazionale antimafie : 23.28 "Proporrò in CdM un piano di unità nazionale per fronteggiare la camorra, la mafia e la 'ndrangheta". Lo ha annunciato Salvini,al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto a Napoli. "Ma bisogna lavorare tutti insieme, maggioranza e opposizione", ha aggiunto il ministro. "C'è una infiltrazione delle mafie nel tessuto economico, culturale, in ambito scolastico che merita un momento di unità nazionale". ...