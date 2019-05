“Il Made in Italy è il top | per restarci occorre strategia”

meteoweb.eu

(Di sabato 18 maggio 2019) “Partire dalla ricerca, perché ilinè riconosciuto in tutto il mondo ed è fondamentale che questo non cambi“. Lo afferma Franco Manzato, sottosegretario Mipaaft, intervenuto al Food&Science Festival di Mantova. “Per rimanere al top ci vuole però tanta strategia: in Italia valiamo poco come quantità di produzione, ma tanto come qualità. La ricerca deve essere quindi il nostro punto di partenza, e per questo stiamo lavorando a un progetto che gestirà il sottosegretario Alessandra Pesce che coinvolgerà mondo accademico e stakeholders. Questa la visione strategica a cui stiamo lavorando“, aggiunge. “L’agricoltura in Italia è un settore in grande evoluzione. Quella italiana è la prima economia agricola per valore assoluto, nonostante le difficoltà, con 1,1 milioni di aziende agricole e 12 milioni di ettari di superficie. Sono 61 i miliardi ...

sole24ore : Capannoni da incubo a #Firenze: il made in Italy è fatto da mani cinesi - l’inchiesta di ?@Angelo_Mincuzzi? e… - Antonio_Tajani : Le nostre imprese e il nostro stile sono ammirati nel mondo ???? @forza_italia si batte per un’Unione europea che dif… - matteosalvinimi : #Salvini: Lega all’opposizione in UE poteva fare poco. Se sarà primo partito in Italia le cose cambieranno, come ab… -