Gli uomini più eleganti della settimana

Gli uomini ci spiegano anche come gestire il ciclo - evviva! Chiamateci tutte antiambientaliste : Un capolavoro. Dopo i secoli mai finiti mansplaining su tutto lo scibile umano arriva anche la spiegazione ambientalista sul perché non sia stata abolita l’Iva al 22% sugli assorbenti. Che restano tassati come i gioielli. I rasoi da barba, giusto per fare un esempio, meritano il 4% come il latte, la verdura e la frutta. A giocare la parte dell’esperto questa volta è Francesco D’Uva, capogruppo M5s alla Camera dei Deputati, che ha ...

Uomini e Donne : la data e la villa delle scelte di Andrea Zelletta - Angela Nasti e Giulia CavaGlià (video) : Il sempre informato Vicolodellenews, nelle scorse ore, ha comunicato, ai propri lettori, la data ufficiale delle scelte di Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià del trono classico. L'appuntamento è fissata per il 27 maggio. Nessuna messa in onda in prima serata. Dopo l'esperimento dello scorso febbraio, si ritorna alla vecchia formula in studio con i petali di rosa. Uomini e Donne, ...

Uomini e Donne - il lapsus di Giulia CavaGlia : confonde Manuel con Giulio : Il trono di Giulia Cavaglia una settimana fa ha subìto un colpo basso da parte di Manuel che, preso dal nervosismo e dalla gelosia nei confronti di Giulio, ha scelto di lasciare nervosamente lo studio. Dopo la registrazione, la tronista è andata a recuperare il ragazzo fuori dagli studi già seduto in macchina pronto per andar via.La ragazza prova a cercare un punto d'incontro con il corteggiatore "Ho passato una puntata di m***a" ma lui ...

Sesso al primo appuntamento : Gli uomini a cui sembra interessi meno - lo fanno di più : Lo cantava Ferradini a inizi anni Ottanta: “Chi meno ama è più forte, si sa”. Lo ribadiva la Nannini con il suo bello che faceva il paio con impossibile nel 1986. Lo confermava mia nonna (e chissà quanti prima di lei!), che mi diceva (da) sempre: “In amor vince chi fugge”. Pare che non sia solo questione di saggezza popolare: in amore, o comunque al primo approccio, dimostrare disinteresse e distacco sembrerebbe, a sorpresa, un buon punto di ...

Uomini e Donne : Andrea - Angela e Giulia sceGlieranno in studio il 27 maggio (RUMORS) : L'avventura di Andrea, Angela e Giulia a Uomini e Donne starebbe per concludersi: stando a quello che racconta Vicolo delle News nelle ultime ore, i tre protagonisti del Trono Classico faranno la loro scelta tra una decina di giorni. Dopo aver anticipato che il prossimo fine settimane dovrebbe essere registrata la villa di Zelletta con Klaudia e Natalia, il famoso blog ha fatto svelato quella che dovrebbe essere la data dell'ultima puntata ...

Alisha Griffanti - la diva del cubo/ 'Domino Gli uomini - mi pagano per essere...' : Alisha Griffanti, la diva del tubo svela i segreti del suo lavoro a Pomeriggio 5: 'gli uomini mi pagano per essere presi a calci'.

Uomini e Donne - trono classico : ANDREA ZELLETTA sarà il primo a sceGliere? : Siamo ormai entrati nella seconda parte del mese di maggio e le scelte di Uomini e Donne sono sempre più vicine: stando alle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, il primo ad esprimersi sulla fine del suo percorso nel dating show sarà ANDREA ZELLETTA. Uomini e Donne, trono classico: chi sarà la scelta? Natalia o Klaudia? Nel corso delle ultime registrazioni del programma, ANDREA è rimasto soltanto con due corteggiatrici: data la volontà ...

Tina ha superato ogni limite! Uomini e Donne - Gli utenti contro la Cipollari : Dopo la messa in onda della puntata in cui Tina Cipollari ha versato addosso a Gemma una secchio di acqua fredda, il web ha commentato l'accaduto scagliandosi contro l'opinionista.Dopo l'ennesimo scontro verbale, Tina ha affermato che avrebbe voluto fare qualche gesto di cui tutti dovevano parlare. Dopo poco è entrata in studio e, prendendo la torinese alle spalle, le ha versato un secchio d'acqua addosso lasciandola esterrefatta, nonostante ...

Giro d’Italia 2019 - la tappa di oggi (Cassino-San Giovanni Rotondo) : possibili scenari tattici. Potrebbero muoversi Gli uomini di classifica : Eccoci alla sesta tappa del Giro d’Italia 2019 da Cassino a San Giovanni Rotondo. 238 km per la seconda frazione più lunga di questa edizione della Corsa Rosa che presenta un finale insidioso, magari adatto ai finisseur o i big della generale. La prima parte prevede delle brevi ascese seguite da un tratto in pianura dov’è posizionato lo sprint intermedio di Bojano. Si tornerà poi a salire verso Campobasso, poi una discesa verso la ...

Perché Gli uomini tendono a gonfiare il numero delle ex : All'inizio di una storia, in fatto di sesso, si inventa un pochino: da mirabolanti misure a durate eccezionali fino ad esperienze (mai) avute. Ci sta manipolare un po’ la verità prima di conoscersi, ma non sul numero delle ex... Sono ex, eppure, quando lui ne parla, quel numero, non fa mai tanto piacere. Se poi è proprio alto. Il fatto che gli uomini arricchiscono troppo il contenuto del loro passato, però, non avviene solo per egocentrismo: è ...

Stefano Torrese e Pamela Barretta/ Uomini e Donne - Roberta : "Devo toGliermi qualche…" : Stefano Torrese e Pamela Barretta ospiti de trono over di Uomini e Donne: prima la promessa d'amore e poi la rissa con Roberta Di Padua.

Salvini : 20mila uomini per evitare finale coppa Italia si trasformi in battaGlia : Roma – “Stasera c’e’ la finale di coppa Italia Lazio-Atalanta. Da ministro dell’Interno sto coordinando 20mila persone delle forze dell’ordine che presenziano autogrill, stazioni, fontane, bar e giardinetti. Devo garantire che una partita di calcio non si trasformi in un campo di battaglia, ma il decreto sicurezza prevede che dalle prossime stagioni calcistiche i costi di questi uomini non siano a carico dello ...

Finale Tim Cup - Salvini : «20mila uomini per evitare che sia una battaGlia» : Salvini Finale Tim Cup – Questa sera Atalanta e Lazio si sfideranno per la conquista della Tim Cup. L’incontro è in programma alle 20.45, all’Olimpico di Roma, e sarà trasmesso dalle reti Rai. Previsto il tutto esaurito allo stadio, con la presenza di oltre 60.000 spettatori, 26.000 dei quali provvisti di biglietti riservati ai biancocelesti […] L'articolo Finale Tim Cup, Salvini: «20mila uomini per evitare che sia una battaglia» è ...

Uomini e Donne oggi - Roberta contro Pamela : “Chi sbaGlia paga” : Roberta Di Padua fa una segnalazione su Stefano Torrese a Uomini e Donne Ultimo appuntamento della settimana con il Trono Over di Uomini e Donne. oggi il programma di Maria De Filippi manderà finalmente in onda il ritorno di Stefano Torrese e Pamela Barretta. La coppia, mano nella mano, spiegherà che il loro amore lontano dalle telecamere è cresciuto. Le presentazioni ufficiali sarebbero state fatte, Stefano avrebbe conosciuto il figlio di ...