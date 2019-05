Giappone | l’incredibile svista dell’arbitro | negato un gol chiaro allo Shonan VIDEO

calcioweb.eu

(Di sabato 18 maggio 2019) Ha dell'incredibile quanto successo nella J-League, la massima divisionese. L'arbitro di Urawa Reds-Bellmare hail gol del 2-1 agli ospiti. Classico episodio di gol fantasma ma qui la palla aveva superato abbondantemente la linea. Lonon è stato comunque danneggiato alla fine, visto che ha rimontato e vinto 2-3. Ma l'errore dell'arbitro resta madornale. In basso il. 【浦和vs湘南 問題のシーン】 杉岡の明らかなゴールが認められずノーゴールで前半終了。 前半終了時に監督が審判団に詰め寄る。 解説陣も「あってはならないミス」と表現。 pic.twitter.com/DkASAsmqji — どすぶらっく (@dos black ch) 17 maggio 2019