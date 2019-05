Christian Vieri | ' Guidare la Juve non è semplice | c' è grande pressione'

Blastingnews

(Di sabato 18 maggio 2019) Lantus in questo finale di stagione è l'assoluta protagonista delle notizie fornite dalla stampa sportiva, non certo per i risultati in campo quanto per la 'telenovela' sulla permanenza o meno di Allegri sulla panchina bianconera, che si è conclusa ieri con un sofferto divorzio. Molti addetti ai lavori stanno facendo il punto sul l'annata della 'Vecchia Signora' e di altre big di Serie A, tra questi c'è anche. Su Conte L'ex attaccante, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', ha dato il via al suo racconto parlando del possibile ritorno in Serie A di Antonio Conte, giudicato unacquisto per il campionato, poiché è considerato da molti un tecnico che dà intensità al team che allena: ciò, secondo, è dimostrato dal fatto che ha vinto al primo anno con il Chelsea la Premier League, mentre la seconda stagione ha conquistato la FA Cup. Per l'ex attaccante ...

