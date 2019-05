Brindisi | le strade si allagano e i cittadini protestano con una lezione di acquagym

ilgiornale

(Di sabato 18 maggio 2019) Emanuela Carucci L'idea è della titolare di una palestra. Si tratta di una protesta contro leallagate a causa del maltempo Il maltempo ha messo in ginocchio tutta la Puglia e non tutte le amministrazioni comunali hanno ottemperato ai loro doveri cercando di arginare i danni nelle città. Ad esempio, a Ceglie Messapica, un Comune in provincia di, dopo le ultime pioggie, alcunesi sono completamente allagate. Per questo ihanno deciso di protestare. E lo hanno fatto in un modo davvero insolito. Con unadiall'aperto "approfittando" del lago artificiale creato con l'acqua piovana. L'idea è nata da Jeannette Maria Urso, istuttrice e titolare di una palestra nella zona industriale. video 1697176 "La situazione di disagio va avanti da circa dieci anni" ha dichiarato, al Giornale.it, Urso. "Purtroppo basta poca pioggia perché si ...

