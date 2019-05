A volte è il contesto al di là dello schermo a rendere un gioco fantastico - editoriale

eurogamer

(Di sabato 18 maggio 2019) In Twilight Princess c'è un dungeon meraviglioso che in realtà non assomiglia per niente a un dungeon. È come ritrovarsi a casa di qualcuno, una casa vecchia e molto confortevole sulla cima delle montagne, immersa nella neve. Ora come ora i miei ricordi di questo luogo sono piuttosto vaghi. Penso che possa essere dove ottenni il mazzafrusto e non ricordo che fosse innaturalmente tortuoso o punitivo come sono solitamente i dungeon di Zelda. Ciò che ricordo davvero tuttavia è come ci fossero cose simili a persone amichevoli e vivaci durante la mia esplorazione e come ci fosse anche della zuppa sul fuoco.Ne parlo perché questo è il dungeon preferito del mio amico Stu ed è il suo preferito per una ragione piuttosto interessante. È il suo preferito perché in maniera assolutamente casuale entrò per la prima volta in questo accogliente rifugio invernale durante la vigilia di Natale. Giocò a ...

