Striscione anti-Salvini, procura indaga

Corriere : Striscione anti Salvini a Firenze: «Portatela lunga quella scala» - Agenzia_Ansa : #Brembate, rimosso lo striscione anti #Salvini, è polemica #ANSA - Corriere : Striscione anti-Salvini: la polizia in casa di un’anziana per rimuoverlo Video -

Ladi Salerno ha aperto un fascicolo per loesposto su un balcone lo scorso 7 maggio quando il ministro dell'Interno ha fatto tappa in Campania per il suo tour elettorale. I magistrati hanno dato seguito alla denuncia della Digos, cheper turbativa elettorale. Nel mirino ci sarebbero i due giovani che hanno chiesto alla proprietaria della casa di poter esporre locon la scritta: "Questa Lega è una vergogna".(Di venerdì 17 maggio 2019)