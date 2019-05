Sesso al primo appuntamento | gli uomini a cui sembra interessi meno | lo fanno di più

gqitalia

(Di venerdì 17 maggio 2019) Lo cantava Ferradini a inizi anni Ottanta: “Chiama è più forte, si sa”. Lo ribadiva la Nannini con il suo bello che faceva il paio con impossibile nel 1986. Lo confermava mia nonna (e chissà quanti prima di lei!), che mi diceva (da) sempre: “In amor vince chi fugge”. Pare che non sia solo questione di saggezza popolare: in amore, o comunque alapproccio, dimostrare disinteresse e distacco sembrerebbe, a sorpresa, un buon punto di partenza per riuscire... a fareal, soprattutto per gli. Lo rivela uno studio recente condotto da Mons Bendixen, professore associato del Dipartimento di Psicologia della Norwegian University of Science and Technology's (NTNU). Ma le cose sono ben più complesse di così. Analizziamo insieme i risultati della ricerca. I dati della ricerca Per lo studio, sono stati intervistati 435 studenti universitari, che hanno dovuto ...

martens0407 : RT @radio_zek: Il Parlamento di #Taiwan ha votato a favore delle nozze tra persone dello stesso sesso. Diventa ufficialmente il primo Paese… - not_clivford : RT @radio_zek: Il Parlamento di #Taiwan ha votato a favore delle nozze tra persone dello stesso sesso. Diventa ufficialmente il primo Paese… - giornalettismo : Il #Taiwan è il primo paese a legalizzare i #matrimoni tra gay, il presidente Tsai Ing-wen: «Abbiamo reso Taiwan un… -