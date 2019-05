Scherma – GP Fie di fioretto | tutte le atlete italiane accedono al main draw | azzurre a

sportfair

(Di venerdì 17 maggio 2019) Undicisu undici prenderanno parte aldifemminile a Shanghai En plein azzurro dopo la prima giornata di gara del Grand Prix Fie diche ha preso il via nella notte italiana a Shanghai. La giornata d’esordio ha visto protagonista ilfemminile, con la fase a gironi e il tabellone preliminare, da cui è scaturito l’elenco delle 64che torneranno in pedana domenica per affrontare il primo turno del. Tra queste vi sarannoe undici legiunte in terra asiatica. Alle già ammesse di diritto come teste di serie, Alice Volpi, Elisa Di Francisca e Arianna Errigo, si sono aggiunte immediatamente dopo la fase a gironi Erica Cipressa, Francesca Palumbo e Camilla Mancini. Per Martina Batini, Elisabetta Bianchin, Elisa Vardaro, Martina Sinigalia e Beatrice Monaco si sono aperte invece le porte del tabellone ...

