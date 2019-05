Non-Stop | trama | cast e curiosità del film con Liam Neeson

tvzap.kataweb

(Di venerdì 17 maggio 2019) Venerdì 17 maggio, dalle 21.20 in poi su Rai2, va in onda iladrenalinico del 2014 Non-, diretto da Jaume Collet-Serra. Nel, oltre aprotagonista indiscusso, anche Michelle Dockery, vista in Downton Abbey, e la grande Julianne Moore. Non-: trailer Non-Bill Marks, un agente di sicurezza di un aereo, durante un volo da New York a Londra, si trova costretto ad affrontare un grosso imprevisto. Inizia a ricevere sul suo cellulare misteriosi sms in cui uno sconosciuto gli intima di chiedere al Governo di trasferire di 150 milioni di dollari o, altrimenti, ogni venti minuti un passeggero morirà. Non-(Rob Roy, Schindler’s List – La lista di Schindler, Io vi troverò, Love Actually – L’amore davvero, Batman – Begins, Mission, Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma) interpreta il ...

