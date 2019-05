Guardiola conferma | “non vado alla Juve”

Guardiola conferma «Non mi sposterò a Torino» : Le notizie volano. E la notizia dell’esonero di Allegri alla Juventus è arrivata anche alla conferenza stampa del Manchester City, dove Pep Guardiola ha dovuto rispondere delle voci che lo vorrebbero come successore sulla panchina bianconera «Non mi sposterò a Torino» Il tecnico ha annunciato che sarà alla guida del City anche la prossima stagione. «Quante volte lo devo dire? Non mi sposterò a Torino, in Italia, questa estate. Sono ...

Il Manchester City si conferma campione d’Inghilterra : secondo titolo consecutivo per Guardiola : Il Manchester City festeggia il secondo titolo consecutivo: il team di Guardiola si conferma campione d’Inghilterra Il Manchester City si conferma campione d’Inghilterra. La squadra di Pep Guardiola ha conquistato il secondo titolo di fila in Premier League vincendo in casa del Brighton per 4-1. Al Liverpool di Jurgen Klopp, secondo a un punto, non basta quindi la vittoria casalinga con il Wolverhampton per colmare il gap. I ...

Guardiola-Juventus - arriva la conferma : “Trattativa in corso” : Guardiola-Juventus – Continua a tenere banco il futuro della panchina della Juventus. Ma alcune voci parlano di un possibile addio di Allegri al club campione d’Italia dopo cinque anni ricchi di successi. E, per la sua eventuale sostituzione si parla da tempo di un clamoroso approdo alla Juve di Pep Guardiola, attuale manager del Manchester City. Leggi anche: Ceballos Juventus, dalla […] More