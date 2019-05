Google rende Android più accessibile grazie a Live Transcribe | un aiuto in più per i non

Google Pay dovrebbe presto rendere visibili le informazioni “nascoste” sulla privacy : Nei giorni scorsi un utente Reddit ha scoperto una pagina relativa alle impostazioni sulla privacy di Google Pay che differisce da quella normale L'articolo Google Pay dovrebbe presto rendere visibili le informazioni “nascoste” sulla privacy proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3a e Pixel 3a XL sempre più interessanti : ecco funzioni - colorazioni e render : Nuove immagini relative a materiale promozionale e confezione di vendita confermano alcune delle caratteristiche di Google Pixel 3a e 3a XL.

Google Chrome testa nuove soluzioni per rendere più sicuri i cookie ed evitare gli abusi : Il team di Google ha introdotto due flag sperimentali in Chrome che dovrebbero rendere i cookie più sicuri per tutti per impostazione predefinita

Google Pixel 3a e Pixel 3a XL nei primi render stampa definiti : Scopriamo l'aspetto di Google Pixel 3a e Google Pixel 3a Xl nel primo render stampa ufficiale, che ci mostra la grande somiglianza tra i due smartphone.

Rende il suo Pixel difettoso - chiede il rimborso ma riceve dieci Google Pixel 3 : La vicenda ha come teatro gli Stati Uniti, con un utente che ha mandato indietro il suo Google Pixel 3 difettoso chiedendo il rimborso di quanto speso

Svelati i Google Pixel 3a : render ufficiali ne mostrano il design : I render ufficiali dei Google Pixel 3a e Pixel 3a XL non depongono a loro favore, nel senso che ricordiamo, e neanche troppo alla lontana, le cornici dei Pixel 3, già criticati a loro tempo per l'eccessivo spessore dei bordi superiori ed inferiori, ritenuti un po' fuori moda in un periodo in cui andavano, come oggi del resto, per la maggiore i device bezel-less, arricchiti da soluzioni più o meno apprezzate, come il notch prima ed i display ...

Google Pixel 3a e Pixel 3a XL si mostrano nel primo render ufficiale : Scopriamo l'aspetto di Google Pixel 3a e Google Pixel 3a Xl nel primo render stampa ufficiale, che ci mostra la grande somiglianza tra i due smartphone.

Google punta a rendere più umana l'interazione con gli sviluppatori Android : Google promette di migliorare la gestione dei propri rapporti con la comunità degli sviluppatori, lasciata troppo spesso agli automatismi.

Google Assistant ora può disarmare i sistemi di sicurezza ADT Pulse e rende più semplice ottenere aggiornamenti sul cricket : Da oggi l'app ADT Pulse consente anche di disarmare i sistemi di sicurezza e sbloccare la porta dell'ingresso principale tramite Google Assistant con alcuni semplici comandi vocali. Google sta anche introducendo nuove funzionalità in Google Assistant per rendere più facile seguire tutte le azioni di cricket e chiedere un riepilogo delle partite del giorno e di ottenere informazioni su tutte le azioni che si svolgono a livello ...

Google Pixel 3a e 3a XL non sono esattamente "borderless" in questi nuovi render : Google Pixel 3a e Pixel 3a XL sarebbero i protagonisti di questi nuovi render, che ritraggono gli smartphone da tutte le angolazioni con una cover trasparente.

Trapela il prezzo Google Pixel 3a per l'India : sorprendentemente basso : Le danze sono del tutto aperte per quel che riguarda i Google Pixel 3a e Pixel 3a XL, di cui proprio ieri vi avevamo raccontato essere comparsi per errore all'interno del Play Store Devices, per venire poi rimosso poco tempo dopo. A questo si è aggiunta la certificazione ricevuta dalla coppia di terminali in quel di Singapore, e poi oggi le parole di Roland Quandt, leaker che ha sempre dimostrato grande affidabilità nelle sue anticipazioni (non ...

Google - l'intelligenza artificiale per rendere omaggio a Bach : Questa soluzione ha fatto sì che il doodle potesse essere utilizzato in qualsiasi parte del mondo , sarà disponibile in 77 Paesi,. Invece, nel caso in cui Internet o il computer fossero lenti, il ...

Google Stadia : la potenza del rendering multi-GPU basato sul cloud nel video di una tech demo : Google Stadia punta a trasportare i giocatori all'interno di un mondo completamente nuovo anche grazie alla possibilità di sfruttare delle feature e delle soluzioni molto interessanti. Tra queste trova spazio anche il rendering multi-GPU basato sul cloud, una feature che è la protagonista di un video che sostanzialmente mostra una tech demo estremamente interessante. Ecco la descrizione della demo cortesia di UL Benchmarks:Stadia è una nuova ...