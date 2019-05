Cop Cam | recensioni sulla videocamera di sicurezza | dove trovarla | prezzo Amazon e sito

Scampia - produttore di 'Gomorra' fa arrestare suo fratello : voleva far sCoppiare la casa : A volte la realtà supera la fantasia, e questo sembra uno di quei casi. Il produttore della famosa serie tv "Gomorra", Gaetano Di Vaio, ha denunciato suo fratello Antonio. Quest'ultimo da molto tempo maltrattava moglie e figli, e quando ha capito che tutti lo stavano abbandonando, ha minacciato di far esplodere la casa. Gli agenti del commissariato Scampia di Napoli lo hanno quindi arrestato ieri pomeriggio, al termine delle indagini e delle ...

Lazio - con la Coppa Italia arriva anche l’Europa League : cosa cambia per le altre [DETTAGLI] : Con la vittoria della Coppa Italia da parte della Lazio, cambiano gli scenari anche per quanto riguarda la qualificazione in Europa League. Tra gli spettatori interessati alla finale di ieri tra i biancocelesti e l’Atalanta c’erano sicuramente anche i club impegnati nella lotta per l’Europa: Inter, Milan, Roma e Torino. Con l’alzata del trofeo da parte della squadra di Simone Inzaghi cambia la situazione anche per ...

Finale Coppia Italia - Atalanta-Lazio 0-2 : Milinkovic-Correa - biancocelesti campioni : ATALANTA LAZIO 0-2- Finisce 2-0 in favore della Lazio la Finale di Coppa Italia dell’Olimpico. Decidono i gol di Milinkovic Savic e Correa. Il centrocampista serbo ha messo a segno il gol del momentaneo 1-0 su perfetto stacco aereo, mentre Correa ha raddoppiato con un contropiede fulminante e con dribbling su Gollini perfetto. Trionfa la […] L'articolo Finale Coppia Italia, Atalanta-Lazio 0-2: Milinkovic-Correa, biancocelesti ...

SCoperte le tracce della prima camminata a carponi ‘fossile’ : Per la prima volta e' stata ricostruita una camminata umana a carponi 'fossile', avvenuta oltre 14.000 anni fa in un cunicolo alto appena 80 centimetri, dove 5 individui del Paleolitico Superiore andarono in esplorazione armati di torce. E' avvenuto nella Grotta della Ba'sura a Toirano (Savona). Lo studio interdisciplinare condotto anche dall'universita' di Genova e promosso dalla soprintendenza archeologica della Liguria e' stato pubblicato ...

Finale di Coppa Italia : in campo anche le Quote Maggiorate di William Hill : Tutto pronto all’Olimpico per la Finale di Coppa Italia. William Hill, in gioco dal 1934, è pronto a scendere in campo a fianco di Lazio e Atalanta per proporre imperdibili Quote Maggiorate e Speciali Combo da capogiro. Inoltre, il bookmaker accoglie i nuovi utenti con il codice ITA215, che prevede 15 euro più 200 euro di bonus cashback. Nella Finale della 72sima edizione di Coppa Italia, la Lazio fronteggia l’Atalanta. Gli uomini di ...

Voto di scambio ad Agropoli : indagati Alfieri e il sindaco Coppola : Perquisizioni in corso ad Agropoli da parte della Dia di Salerno, nelle abitazioni dell'attuale sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, e nello studio dell'ex sindaco Franco Alfieri, consigliere...

Playoff Serie C - mercoledì 15 maggio si torna in campo per il secondo turno : gli acCoppiamenti : Playoff Serie C secondo turno – Si è concluso il primo turno dei Playoff di Serie C. Eliminazioni eccellenti come quelle di Sambenedettese, Vicenza e Pro Vercelli. Avanzano tra le altre Monza e Reggina. Tutte le qualificate sono attese ora dal secondo turno preliminare, prima di entrare nella decisiva fase nazionale per scoprire chi saranno le squadre promosse in Serie B. Già delineati gli accoppiamenti del secondo turno, in ...

Mortal Kombat 11 : una mod permette di controllare la telecamera e sCoprire dettagli nascosti : Grazie a una mod è possibile prendere pieno controllo della telecamera di Mortal Kombat 11, permettendo di ammirare il picchiaduro di NetherRealm da una nuova prospettiva.Come riporta Eurogamer.net, lo YouTuber DennisNetwork ha utilizzato questo tool per svelare alcuni dettagli particolari dei vari stage altrimenti poco evidenti. Ad esempio nel primo dei filmati di seguito è possibile scoprire che il pubblico del Tournament Stage è sprovvisto di ...

OrosCopo del giorno 14 maggio : cambiamenti per Leone - Bilancia forte - migliora il Toro : La giornata di martedì 14 maggio sul piano astrologico si prospetta un po' tormentata per il segno dei Gemelli, mentre per la Vergine inizierà una fase di recupero parziale. Scopriamo adesso nel dettaglio le previsioni degli astri di tutti i dodici segni zodiacali....Continua a leggere

Campania - 'Fattorie Aperte' : alla sCoperta del mondo rurale e i suoi prodotti - : Domani, sabato 11 maggio, appuntamento sull'intero territorio regionale con la tredicesima edizione di 'Fattorie Aperte', promossa dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania. Nel corso ...

Google celebra con un Doodle Lucy Wills - l’ematologa che ha cambiato per sempre la cura prenatale con la sCoperta dell’acido folico : Oggi Google celebra con un bellissimo Doodle l’ematologa inglese Lucy Wills, la pionieristica ricercatrice medica la cui analisi dell’anemia prenatale ha cambiato il volto della cura prenatale preventiva per le donne di tutto il mondo. Il Doodle non è disponibile in Italia, ma lo è in Nord America, alcune zone dell’Europa, dell’Asia e del Sud America. Nata il 10 maggio del 1888, Lucy Wills ha frequentato il Cheltenham College for Young Ladies, ...

La Coppa dei non campioni. Addio Messi - CR7 e Neymar : il segreto di un anno pazzo : Mettiamo il caso che esista in Italia qualcuno che non sappia cos'è il calcio. Utopia pura, ok. Se decidesse di colmare la lacuna, probabilmente questo personaggio virtuale andrebbe su Google, scriverebbe la parola magica e dalla prima descrizione a disposizione - Wikipedia - apprenderebbe che il ca

Torino - sCoppia la rissa durante l’allenamento : il portiere insulta il centrocampista - poi gli spintoni in mezzo al campo : Periodo delicato per il Torino, che si gioca l’accesso in Europa Leauge a tre giornate dalla fine. La tensione in casa granata, probabilmente, si è fatta sentire nel corso di un allenamento al Filadelfia, quando il portiere Sirigu se l’è presa con il centrocampista Rincon, urlandogli qualcosa come “non fai un caz…”. I due sono arrivati a contatto, in mezzo al campo, prima che Moretti e De Silvestri non portassero ...