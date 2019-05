Cane disabile salva neonato sepolto vivo dalla madre 15enne: Ping Pong ora è un eroe

Ping Pong è un cane disabile che vive nella comunità Tha Talat di Korat, in Thailandia. L’animale nei giorni scorsi ha trovato un neonato sepolto in un campo di manioca mercoledì scorso. Come si legge sul giornale locale Khaosod English gli agricoltori hanno notato che il cane annusava continuamente un punto sul terreno. Così si sono messi a scavare, rinvenendo incredibilmente un bambino di pochi giorni. La polizia ha poi arrestato una ragazza di 15 anni, che stando a quanto riferito dal quotidiano online è stata accusata di tentato omicidio dopo aver confessato di aver seppellire il bambino. L'adolescente ha detto alle autorità che temeva che suo padre l'avrebbe picchiata per essere rimasta incinta.

